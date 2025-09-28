Άλλαξε τακτική με τους ορισμούς

Αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου. Το σίγουρο είναι ότι ο Ιταλός έχει άλλες συνήθειες σε σχέση με τους προκατόχους του. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση των ορισμών των διαιτητών.

Πλέον όλοι οι διαιτητές που θα είναι ορισμένοι στα εφτά παιχνίδια της κάθε αγωνιστικής ανακοινώνονται επισήμως την Πέμπτη, σε αντίθεση με την περσινή σεζόν που πολλές φορές έφθασε και απόγευμα Παρασκευής για να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τους διαιτητές του Σαββατοκύριακου.

Επιπλέον, δείχνει να έχει ξεκάθαρη τακτική και στις περιπτώσεις λαθών από τους διαιτητές, αφού άμεσα μένουν εκτός ορισμού από την επόμενη αγωνιστική. Τελευταία παραδείγματα οι Θεουλή και Σολωμού.

Σ.Σ