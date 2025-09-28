ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα με μία αλλαγή

Με στόχο την τέταρτη του νίκη που θα τον ανεβάσει ξανά στην πρώτη θέση ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

Σε μία αλλαγή προχώρησε ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία εν συγκρίσει με τον αγώνα με τον Ακρίτα, με τον Μαρκίνιος να παίρνει τη θέση του Ρόσα.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Μπρόρσον, Λαΐφης,  Σταφυλίδης, Τομάς, Μάγιερ, Ντάλσιο, Μαρκίνιος,  Κόρμπου, Σωτηρίου.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Χριστοδούλου, Μπέλετς, Αντωνίου, Μιρ, Σατσιάς, Ντράζιτς, Μαϊόλι, Πουρσαϊτίδης, Άπια, Μέουρερ, Γιαννακού και Κούτσακος.

