Μισή ντουζίνα αλλαγές από Τιμούρ κόντρα στην Ομόνοια

Με στόχο μια μεγάλη νίκη (την πρώτη της στη σεζόν) που θα σημάνει την αντεπίθεση, η Ανόρθωση υποδέχεται στο «Α. Παπαδόπουλος» την Ομόνοια για την 5η αγωνιστική.

Ο προπονητής των κυανολεύκων Τιμούρ Κετσπάγια επέλεξε ενδεκάδα με έξι αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Εθνικό, καθώς οι Ρόγκιτς, Σίλβα, Παρούτη, Αμποάγκι, Μπέργκστρομ και Σόσα πήραν τις θέσεις των Παναγή Φουρτάδο, Σατίν, Ιωάννου, Θεοδώρου και Βούκιτς.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Ρόγκιτς, Τάντι, Σίλβα, Μπέργκστρομ, Κατελάρης, Κίκο, Αρτυματάς, Αμποάγκι, Παρούτης, Σόσα, Ηλία.

Παναγή, Ροντρίγκες Ρίτσαρντ, Βούκιτς, Ραμίρες, Θεοδώρου, Κις, Σεργίου, Τσάκτας, Πίτι Ροντρίγκες, Σατίν, Καραμανώλης, Χρυσοστόμου.