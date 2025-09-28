Ο Μίκα Μούρινεν εξήγησε την ιστορία πίσω από το παρατσούκλι «Slim Jesus»

Ο 18χρονος Φινλανδός φόργουορντ Μίκα Μούρινεν έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα σε όλο τον κόσμο με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο EuroBasket 2025. Οι περισσότερο τον γνωρίζουν και με το παρατσούκλι «Slim Jesus», το οποίο ο ίδιος εξήγησε πρόσφατα στο κανάλι της νέας του ομάδας, Παρτίζαν.

Η ιστορία ξεκίνησε από το Rod Wave Elite (RWE), ένα σχολικό πρόγραμμα μπάσκετ που συνδυάζει το παιχνίδι με τα social media και το οποίο δημιούργησε ο 24χρονος influencer Cam Wilder. Το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από τον αγαπημένο ράπερ του Wilder, Rod Wave, και η ομάδα έχει ισχυρή παρουσία στο YouTube με βίντεο που προβάλλουν τα ταλέντα της.

«Πέρυσι την άνοιξη έπαιζα στην ομάδα του Cam Wilder. Μετά την προπόνηση, ενώ εκείνος δοκίμαζε σουτ από το κέντρο, αστειεύτηκε και είπε: ‘Ας τον λέμε Slim Jesus’. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το παρατσούκλι», ανέφερε ο Μούρινεν.

Η γνωστή κίνηση με τα χέρια σε στάση προσευχής που κάνει μετά από καλάθια του είναι μια αναφορά σε αυτό το όνομα. «Την χρησιμοποίησα σε μερικά παιχνίδια και το καλοκαίρι έγινε πολύ δημοφιλής», ανέφερε.

Πλέον, ο Μούρινεν ετοιμάζεται να κάνει τον ίδιο πανηγυρισμό και στη EuroLeague, όπου θα ντεμπουτάρει με τη φανέλα της Παρτίζαν.

