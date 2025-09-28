ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Α. Παπαδόπουλος»

Tην τέταρτη διαδοχική της νίκη που θα την επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας ψάχνει η Ομόνοια στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ προχώρησε σε μία αλλαγή στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΛ καθώς έδωσε φανέλα βασικού στον Μαέ ο οποίος αντικατέστησε τον Χατζηγιοβάνη.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Μασούρας, Μάριτς, Άιτινγκ, Εβάντρο, Σεμέδο,  Τάνκοβιτς, Μαέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Χατζηγιοβάνης, Ανδρέου, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Ανδρέου και Νεοφύτου.

