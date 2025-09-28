Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για Σοσιεδάδ ο Γιαμάλ

Στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για την αποψινή αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30) τέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος ακραίος επιθετικός προπονήθηκε κανονικά ξεπερνώντας τον τραυματισμό του και μπήκε στην αποστολή για το παιχνίδι της LaLiga.

Αντίθετα, εκτός μάχης είναι οι τραυματίες Τζοάν Γκαρσία, Ραφίνια, Γκάβι, Φερμίν και Μπαλντέ, με τον τελευταίο πάντως να αναμένεται να είναι στην αποστολή για το ματς της Τετάρτης με την Παρί για το Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν τη νίκη, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη χθεσινή ήττα της Ρεάλ από την Ατλέτικο (5-2) στο ντέρμπι της Μαδρίτης και να περάσουν μπροστά με +1.

