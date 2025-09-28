ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αν ο Ναν δεν είχε τον Άταμαν ίσως να μην ήταν τόσο επιτυχημένος»

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς μίλησε για τον Παναθηναϊκό, τον Έργκιν Άταμαν, αλλά και τον Κέντρικ Ναν.

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς μπορεί να αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όμως μετά από μια σπουδαία διετία ως GM, οι ιστορίες που έχει να διηγηθεί είναι σαφώς πολλές.

Έτσι, μιλώντας στην «Mozzart Sport», ο Σάνι Μπετσίροβιτς είχε αρκετά να πει για τον Παναθηναϊκό, τον Έργκιν Άταμαν, αλλά και τον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάνι Μπετσίροβιτς στο «Mozzart Sport»:

«Φυσικά, θυμάμαι πάνω από όλα τον τίτλο της Ευρωλίγκας, το Βερολίνο, το Final Four και αυτό το παραμύθι που ζήσαμε για εκείνες τις πέντε ημέρες. Όταν αρχίσαμε να συζητάμε, δώσαμε προθεσμία δύο, τρία, τέσσερα χρόνια για να φτάσουμε στο κορυφαίο επίπεδο.

Ωστόσο, με την επένδυση του προέδρου Γιαννακόπουλου και του Eργκίν που ξέρει πώς να το κάνει, νομίζω ότι έχουμε βάλει όλα τα κομμάτια καλά για να το κάνουμε μια ιστορία για ταινία».

Για τον Εργκίν Αταμάν: «Ο Εργκίν έχει νοοτροπία νικητή. Η ίδια η παρουσία του και η χαρισματικότητά του σε κάνει να συνειδητοποιείς από την αρχή ότι είμαστε εδώ για να κερδίσουμε, όχι για να ανταγωνιστούμε. Ο συνδυασμός εκείνου, του προέδρου και των πάντων στον Παναθηναϊκό ήταν το κλειδί. Κάποιοι τον θεωρούν αλαζόνα, αλλά έχει αυτή την προσέγγιση που τελικά αποδεικνύεται νικηφόρα.

Το καλύτερο είναι ένα παράδειγμα από την πρώτη χρονιά. Πήγαμε για την προετοιμασία στη Σλοβενία, και ο Εργκίν δεν ήταν ικανοποιημένος με κάποια πράγματα και είπε ότι δε θα πάμε ποτέ ξανά εκεί για προετοιμασία. Εκεί του είπα "Εντάξει, τι θα γίνει αν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα" και η απάντηση ήταν "Αν κερδίσουμε, τότε θα έρθουμε ξανά εδώ".

Μετά τον τελικό και τον τίτλο, αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον, γιορτάζουμε και μετά χτύπησε το μέτωπό του με απογοήτευση. Τον ρωτάω τι έπαθε, και λέει, "Γαμώτο, πρέπει να επιστρέψουμε στην Κράνισκα Γκόρα". Αυτή είναι μία από τις καλύτερες ιστορίες μαζί του. Είναι ο Εργκίν και έχει αυτό το χιούμορ μέσα του. Ανεξάρτητα από το πόσο αυστηρός είναι στο γήπεδο, εκτός αυτού είναι ένας πολύ διασκεδαστικός τύπος».

Για τον Κέντρικ Ναν: «Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίκτες που είναι ποιότητας, αλλά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την πίεση. Για κάποιον, η φανέλα του συλλόγου είναι απλά μια φανέλα, και για κάποιους έχει βάρος 100 κιλών. Από την ποιότητα, οι κορυφαίοι παίκτες είναι εκεί, αλλά υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα που θα καθορίσουν αν θα κερδίσεις κάτι ή όχι και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά.

Ο Κέντρικ είχε τα πρώτα πέντε παιχνίδια του με δυσκολίες και δεν τα κατάφερε άμεσα. Αν είχε έρθει σε οποιονδήποτε άλλο προπονητή, ίσως να μην ήταν τόσο επιτυχημένος όσο με τον Εργκίν. Ένιωθε πόσο τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής και του το έδωσε πίσω. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις μεταξύ εμού και του βοηθού μαζί του, για να καταλάβει ότι ήταν ένα εντελώς διαφορετικό άθλημα και ότι όλα ήταν διαφορετικά εδώ. Μπορεί να συμβεί ότι κάποιος έχει δύο ή τρία κακά παιχνίδια, αλλά στη συνέχεια μπορείς να δεις την ικανότητα των παικτών να προσαρμοστούν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο».

gazzetta.gr

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

