«Καθάρισε» την Ουντινέζε η Σασουόλο
Η Σασουόλο πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στην Serie A νικώντας με 3-1 την Ουντινέζε.
Το δεύτερο τρίποντό της στο πρωτάθλημα πήρε η Σασουόλο νικώντας με 3-1 την Ουντινέζε για την 5η αγωνιστική της Serie A.
Ο Λοριαντέ μετά από όμορφη αντεπίθεση στο 8’ άνοιξε το σκορ, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Κονέ με ατομική ενέργεια και δεξί πλασέ έκανε το 2-0. Οι «φριουλάνι» μείωσαν στο 55’ με τον Ντέιβις να σκοράρει στην επαναφορά μετά από ασθενή απόκρουση, ωστόσο ο Ιανόνι με κεφαλιά στο 81’ «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων.
Η 5η αγωνιστική:
Σάββατο (27/09)
Κόμο-Κρεμονέζε 1-1
(32' Παζ - 69' Μπασκιρότο)
Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1
(45'+1΄Σουλεμάνα - 78' Καμπάλ)
Κάλιαρι-Ίντερ 0-2
(9' Μαρτίνες, 82' Εσποσίτο)
Κυριακή (28/09)
Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1
(8’ Λοριαντέ, 12’ Κονέ, 81’ Ιανόνι-55’ Ντέιβις)
Ρόμα-Βερόνα 16:00
Πίζα-Φιορεντίνα 16:00
Λέτσε-Μπολόνια 19:00
Μίλαν-Νάπολι 21:45
Δευτέρα (29/09)
Πάρμα-Τορίνο 19:30
Τζένοα-Λάτσιο 21:45