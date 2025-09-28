«Καθάρισε» την Ουντινέζε η Σασουόλο

Το δεύτερο τρίποντό της στο πρωτάθλημα πήρε η Σασουόλο νικώντας με 3-1 την Ουντινέζε για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Ο Λοριαντέ μετά από όμορφη αντεπίθεση στο 8’ άνοιξε το σκορ, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Κονέ με ατομική ενέργεια και δεξί πλασέ έκανε το 2-0. Οι «φριουλάνι» μείωσαν στο 55’ με τον Ντέιβις να σκοράρει στην επαναφορά μετά από ασθενή απόκρουση, ωστόσο ο Ιανόνι με κεφαλιά στο 81’ «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων.

Η 5η αγωνιστική:

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1

(32' Παζ - 69' Μπασκιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1

(45'+1΄Σουλεμάνα - 78' Καμπάλ)

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2

(9' Μαρτίνες, 82' Εσποσίτο)

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1

(8’ Λοριαντέ, 12’ Κονέ, 81’ Ιανόνι-55’ Ντέιβις)

Ρόμα-Βερόνα 16:00

Πίζα-Φιορεντίνα 16:00

Λέτσε-Μπολόνια 19:00

sportfm.gr

Μίλαν-Νάπολι 21:45

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 19:30

Τζένοα-Λάτσιο 21:45