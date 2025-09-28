Η αλαζονεία είναι κακός... οδηγός

Αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο με τους διαιτητές μας είναι πως, ενώ κάνουν τις ματσαράγκες τους, έχουν και μία στάση αλαζονείας. Πάνε να βγουν και από πάνω. Και είναι κακός οδηγός η αλαζονεία στην προσπάθεια να σφυρίξουν μία αναμέτρηση.

Τους λέμε «άρχοντες», όμως, όχι μόνο δεν είναι αλλά χάνουν και τον έλεγχο των παιχνιδιών και ας μην είναι «υψηλού» κινδύνου. Στο παρελθόν είχαμε αρκετές προσωπικότητες διαιτητών. Εδώ και κάποια χρόνια, δεν έχουμε. Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια.

Για αυτό και το πλάνο της ΚΟΠ, που ήταν τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο γύρο να μην έρθουν ξένοι, αναγκαστικά διαφοροποιήθηκε και πλέον ήρθαν ξένοι στο VAR. Και σύντομα θα έχουμε και στον αγωνιστικό χώρο.

Χ.Χ