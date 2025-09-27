Αποσύρθηκε στα 36 του ο Μπας Ντοστ

Τέλος σε μια καριέρα γεμάτη γκολ αποφάσισε να βάλει ο Μπας Ντοστ.

Ο πανύψηλος (1,96μ.) στράικερ κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 36 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από πολλά προβλήματα υγείας. Ένα από αυτά η καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί τον Οκτώβριο του 2023 σε αγώνα.

Στην πλούσια καριέρα του ο Ντοστ είχε 540 εμφανίσεις, σκοράροντας 269 γκολ ενώ έχει μετρήσει και 69 ασίστ.

Έχει αγωνιστεί σε Έμεν, Χέρακλες, Χέρενφεϊν, Βόλφσμπουργκ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Κλαμπ Μπριζ, Ουτρέχτη και Ναϊμέγκεν. Έχει υπάρξει και 18 φορές διεθνής, σκοράροντας μία φορά.

sportfm.gr