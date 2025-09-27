ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καμπάνα» της FIFA στη Μαλαισία – Χρησιμοποίησε ξένους παίκτες με πλαστά χαρτιά στην εθνική της ομάδα

Την τιμωρία της εθνικής ομάδας της Μαλαισίας αποφάσισε η FIFA. Σε παιχνίδι της εθνικής ομάδας χρησιμοποίησε ξένους παίκτες με πλαστά έγγραφα.

Η FIFA προχώρησε στην τιμωρία της Μαλαισίας καθώς μετά από σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι η εθνική ομάδα έχει χρησιμοποιήσει επτά ξένους παίκτες σε παιχνίδι της έχοντας χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα και ψευδείς πληροφορίες για να τους δηλώσει ως νατουραλιζέ.

Οι Γκαμπριέλ Φελίπε Αρότσα, Γιον Ιραθάμπαλ Ιραουργι, Φακούντο Τομάς Γκαρσές, Ροντρίγο Χουλιάν Χολγκάδο, Ιμανόλ Χαβιέρ Ματσούκα, Ζοάο Βίτορ Μπρντάο Φιγκειρέδο και Έκτορ Αλεχάντρο Εβέλ Σεράνο είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό και με πλαστά έγγραφα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Μαλαισία κατάφερε να τους χρησιμοποιήσει.

Και οι επτά έπαιξαν στο ματς με το Βιετνάμ για τα προκριματικά του Ασιατικού Κυπέλλου 2027 στο οποίο η Μαλαισία είχε νικήσει με 4-0.

Η FIFA τιμώρησε κάθε ποδοσφαιριστή με δώδεκα μήνες αποκλεισμό, πρόστιμο 2.500 δολαρίων και την ομοσπονδία με 440.000 δολάρια πρόστιμο.

Το παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκαν απέναντι στο Βιετνάμ θα κατοχυρωθεί τελικά κατά της με σκορ 3-0, όπως ανέφεραν τουλάχιστον τα ΜΜΕ στο Βιετνάμ. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα από τη FIFA.

