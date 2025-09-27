ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Stop» στους οπαδούς του Αγιαξ

 Οι οπαδοί του Αγιαξ απαγορεύεται να ταξιδέψουν στην Μασσαλία για τον αγώνα του Champions League μεταξύ των δύο ομάδων, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα (27/9).

Το κείμενο που υπογράφηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, απαγορεύει όλα τα «ατομικά ή συλλογικά ταξίδια, με οποιοδήποτε μέσο, οποιουδήποτε προσώπου που ισχυρίζεται ότι είναι οπαδός του Άγιαξ Άμστερνταμ, μεταξύ των γαλλικών οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροδρομιακών συνοριακών σημείων και της πόλης της Μασσαλίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το διάταγμα αναφέρει συγκεκριμένα ότι «τα ταξίδια του Άγιαξ Άμστερνταμ αποτελούν πολύ συχνά πηγή διαταραχών της δημόσιας τάξης λόγω της βίαιης συμπεριφοράς ορισμένων οπαδών» και ότι οι αντιπαλότητες μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων «χαρακτηρίζονται από εχθρότητα εδώ και πολλά χρόνια».

Αυτή η πλήρης απαγόρευση ήταν αναμενόμενη για έναν αγώνα που χαρακτηρίσΘηκε «υψηλού κινδύνου» και η νομαρχία Μπους-ντι-Ρον είχε ήδη εκδώσει διάταγμα στις 12 Σεπτεμβρίου που απαγΟΡΕΎΕΙ στους οπαδούς του Άγιαξ να εισέρχονται στους δημόσιους δρόμους της Μασσαλίας και να έχουν πρόσβαση στο στάδιο Βελοντρόμ. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2022, κατά την διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Μαρσέιγ και της Φέγενορντ, μιας άλλης ολλανδικής ομάδας, ξέσπασαν βίαια επεισόδια στο κέντρο της Μασσαλίας, γύρω και μέσα στο στάδιο.

