Φίλοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού παρακολουθούν μαζί τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup

Στη Ρόδο θα κριθεί για 4η διαδοχική χρονιά ο τίτλος του Super Cup που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν το 6o τρόπαιο του θεσμού.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της ημέρας (26/09), η «Ένωση» αντιμετωπίζει τους Πατρινούς στο Κλειστό της Καλλιθέας, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπήρξαν όμορφες στιγμές στις εξέδρες του γηπέδου, καθώς φίλοι των «κιτρινόμαυρων», αλλά και του Ολυμπιακού παρακολουθούν μαζί το πρώτο ματς του Super Cup.

