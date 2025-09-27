Εκεί θα στηριχθεί η... απόδραση

Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (19:00), με στόχο να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί. Οι νίκες απέναντι σε Πάφος FC και ΕΝΠ ήρθαν ως αποτέλεσμα συγκέντρωσης, πειθαρχίας και ορθής τακτικής αλλά και σωστής ανασταλτικής λειτουργίας. Στην αναμέτρηση με την Πάφο, που διαθέτει μία από τις πιο επικίνδυνες επιθετικές γραμμές, ο Απόλλωνας κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και να περιορίσει τις απειλές. Κόντρα στην Ένωση, αν και υπήρξαν στιγμές χαλάρωσης, το μηδέν παθητικό ήρθε να επιβεβαιώσει την αμυντική πρόοδο. Οι κυανόλευκοι στοχεύουν να παρουσιάσουν ανάλογη, αν όχι καλύτερη εμφάνιση, δίνοντας έμφαση στο κλείσιμο των διαδρόμων προς την εστία τους και υπομονή στην ανάπτυξη.

Η αποστολή στο ΓΣΠ είναι ένα ακόμη απαιτητικό τεστ, ωστόσο, το μομέντουμ και η αυξημένη αυτοπεποίθηση στο Κολόσσι «γεννούν» πίστη για θετικό αποτέλεσμα. Η προιστορία μάλιστα είναι και μαζί με τους Λεμεσιανούς καθώς τρέχουν ένα αήττητο τεσσάρων αγώνων στην έδρα του ΑΠΟΕΛ.