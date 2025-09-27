Στην 30ή θέση η Αλεξάνδρα Σαφείρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2025

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας συγχαίρει θερμά την αθλήτρια Αλεξάνδρα Σαφείρη για την αξιοπρεπή και δυναμική της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου Νέων Γυναικών, που διεξήχθη στην Κιγκάλι της Ρουάντα στις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Σαφείρη κατέκτησε την 30ή θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ποδηλάτισσες του πλανήτη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα των 74 χιλιομέτρων με απόδοση που τιμά την Κύπρο.

Η συμμετοχή της Αλεξάνδρας σε μια διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς όχι μόνο ενισχύει τη διεθνή παρουσία της κυπριακής ποδηλασίας, αλλά αποτελεί και σημαντική παρακαταθήκη για την εξέλιξή της ίδιας της αθλήτριας. Η εμπειρία που αποκόμισε μέσα από την αντιπαράθεση με αθλήτριες κορυφαίων χωρών, θα αποτελέσει εφαλτήριο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας εκφράζει την ικανοποίησή της για την πορεία της Σαφείρη και επισημαίνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσωπούν τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις.