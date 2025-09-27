ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην 30ή θέση η Αλεξάνδρα Σαφείρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην 30ή θέση η Αλεξάνδρα Σαφείρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2025

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας συγχαίρει θερμά την αθλήτρια Αλεξάνδρα Σαφείρη για την αξιοπρεπή και δυναμική της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου Νέων Γυναικών, που διεξήχθη στην Κιγκάλι της Ρουάντα στις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Σαφείρη κατέκτησε την 30ή θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ποδηλάτισσες του πλανήτη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα των 74 χιλιομέτρων με απόδοση που τιμά την Κύπρο.

Η συμμετοχή της Αλεξάνδρας σε μια διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς όχι μόνο ενισχύει τη διεθνή παρουσία της κυπριακής ποδηλασίας, αλλά αποτελεί και σημαντική παρακαταθήκη για την εξέλιξή της ίδιας της αθλήτριας. Η εμπειρία που αποκόμισε μέσα από την αντιπαράθεση με αθλήτριες κορυφαίων χωρών, θα αποτελέσει εφαλτήριο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας εκφράζει την ικανοποίησή της για την πορεία της Σαφείρη και επισημαίνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσωπούν τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κόλλησε» ξανά η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ούτε τώρα ο Ποστέκογλου, η Σάντερλαντ υπέταξε και τη Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Oλυμπιακός πήρε το Super Cup, απέναντι στον μαχητικό Προμηθέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εξάρα μέσα στο σπίτι της Γκλάντμπαχ σε ματς με δέκα γκολ η απίθανη Άιντραχτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπούτο Λοΐζου με νίκη κορυφής!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η λύτρωση της Πάφου, εύκολο ανέβασμα για ΑΕΚ και η... κατραπακιά του Ακρίτα επί της ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Πειθαρχημένη εμφάνιση, προσέξαμε να μην βάλουμε τον κόσμο της ΑΕΛ στο παιχνίδι»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H νίκη-θρίλερ της Πάφου επί του Ολυμπιακού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ήταν δύσκολο, εξαιρετικός ο Παπαδούδης - Θα προσπαθήσουμε για Λουίζ-Κορέια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Αδικήσαμε τους εαυτούς μας - Θησαυρός ο Καρσέδο για τα κυπριακά γήπεδα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα»

ΑΕΛ

|

Category image

«Προτιμώ να χάσω ένα παιχνίδι με 4-0 παρά τέσσερα με 1-0»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

«Δεν σταματάμε εδώ»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μαζεύτηκαν έξω από τα αποδυτήρια οι ΑΕΛίστες για να τα «ψάλλουν» στους παίκτες

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To χαστούκι του Ακρίτα στην ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη