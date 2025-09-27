ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη Γουέστ Χαμ ο Νούνο!

Νέος προπονητής της Γουέστ Χαμ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Κύβος ερρίφθη: Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο νέος προπονητής της Γουέστ Χαμ.

Ο μέχρι πρότινος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ συμφώνησε με τα «σφυριά», ώστε να διαδεχθεί τον Γκρέιαμ Πότερ στον πάγκο της ομάδας.

Ο Πορτογάλος, μάλιστα, πρόκειται να κάνει ντεμπούτο στη Γουέστ Χαμ στο εκτός έδρας ματς της Δευτέρας (29/9) με την Έβερτον για την Premier League.

 

 

Αυτός θα είναι ο 8ος σταθμός στην προπονητική καριέρα του Νούνο, έχοντας προηγηθεί Ρίο Άβε, Βαλένθια, Πόρτο, Γουλβς, Τότεναμ, Αλ Ιτιχάντ και Νότιγχαμ Φόρεστ.

 

 

«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο προπονητής Γκράχαμ Πότερ αποχώρησε από τον σύλλογο. Τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της περασμένης σεζόν και της έναρξης της σεζόν 2025/26 δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι απαραίτητη μια αλλαγή προκειμένου να βελτιωθεί η θέση της ομάδας στην Πρέμιερ Λιγκ το συντομότερο δυνατό», ανέφερε νωρίτερα η Γουέστ Χαμ.

 

