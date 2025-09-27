Χάρι Κέιν: Ο Άγγλος που σαρώνει στη Γερμανία και ξαναγράφει την ιστορία των φορ της Μπάγερν

Όταν το καλοκαίρι του 2023 ο Xάρι Κέιν αποχαιρέτησε την Τότεναμ, έφυγε με την ταμπέλα του «άνθρωπου που δεν κατακτά τίτλους». Παρά τα αμέτρητα γκολ και την ηγετική του παρουσία στο λονδρέζικο κλαμπ, έμεινε με το παράπονο ότι δεν σήκωσε ποτέ ένα τρόπαιο.

Η μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου συνοδεύτηκε από προσδοκίες αλλά και αμφιβολίες: θα κατάφερνε άραγε να σταθεί στο ύψος της βαυαρικής φανέλας, που είχε συνηθίσει στους θριάμβους των Γκερντ Μίλερ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι; Δύο χρόνια μετά, η απάντηση είναι εκκωφαντική! Ο Άγγλος αρχηγός όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, γράφει πλέον τη δική του ιστορία στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Μέσα σε 104 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχει φτάσει τα 100 γκολ. Ο ρυθμός αυτός ξεπερνά ακόμα και τις εκρηκτικές επιδόσεις του Έρλινγκ Χάαλαντ και του Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι χρειάστηκαν 105 συμμετοχές για να αγγίξουν το ίδιο ορόσημο.

Στην Bundesliga, οι επιδόσεις του μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές: 72 γκολ σε 68 παιχνίδια, με μέσο όρο τέρματος κάθε 79 λεπτά. Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος, αρκεί να θυμηθεί πως ο Λεβαντόφσκι έβρισκε δίχτυα κάθε 100 λεπτά , ενώ ο ανεπανάληπτος Γκερντ Μίλερ σκόραρε κατά μέσο όρο ανά 105 λεπτά .

Στην πρώτη του κιόλας σεζόν στη Γερμανία, ο Κέιν σημείωσε 36 γκολ, ξεπερνώντας ρεκόρ που κρατούσαν από την εποχή του Ούβε Ζέλερ και κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι της Ευρώπης. Ήταν ο πρώτος Άγγλος που κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στη Bundesliga, ενώ στη συνέχεια έγινε και ο μοναδικός που το έκανε δύο συνεχόμενες χρονιές. Παράλληλα, κατάφερε να σκοράρει απέναντι και στις είκοσι ομάδες που συνάντησε στο πρωτάθλημα, κατόρθωμα που μόνο ο Μίροσλαφ Κλόζε είχε επιτύχει πριν από αυτόν .

Η συμβολή του όμως δεν περιορίζεται στο γκολ. Με 19 ασίστ στις πρώτες 67 εμφανίσεις του στη Bundesliga, ο Κέιν απέδειξε πως είναι ικανότατος δημιουργός και με ευχέρεια να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του με την ίδια αποτελεσματικότητα που τελειώνει τις φάσεις. Από το σημείο του πέναλτι παραμένει αλάνθαστος: 18 εκτελέσεις πέναλτι στο γερμανικό πρωτάθλημα, όλες εύστοχες! Ένα στατιστικό που κανένας άλλος στην ιστορία της λίγκας δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει με τέτοια συνέπεια.

Και αν όλα αυτά αρκούν για να εξηγήσουν την κυριαρχία του εντός συνόρων, η λάμψη του δεν περιορίζεται εκεί. Στο Champions League έχει ήδη καταγράψει 42 τέρματα, ξεπερνώντας τον Γουέιν Ρούνεϊ και ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας με τους κορυφαίους Άγγλους σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην πρώτη του σεζόν με τη Μπάγερν στην Ευρώπη πέτυχε οκτώ γκολ και μοιράστηκε την πρωτιά σε αυτήν την κατηγορία με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ αμέσως μετά έγινε ο πρώτος Άγγλος που ξεπέρασε τα δέκα τέρματα σε μία χρονιά. Μάλιστα, είναι ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που έχουν σημειώσει περισσότερα από είκοσι τέρματα στο Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες, επίτευγμα που μέχρι πρότινος μοιράζονταν μόνο ο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ.

Ωστόσο, τα κατορθώματά του δεν σταματούν εκεί… Ο Κέιν, στα 32 του, είναι μόλις ο πέμπτος Άγγλος που κατακτά τη Bundesliga. Η δική του παρουσία όμως δεν θυμίζει τίποτα από τους προκατόχους του. Από το παρθενικό του γκολ μέχρι το απίθανο ρεκόρ των 55 τερμάτων στα πρώτα 50 παιχνίδια πρωταθλήματος -περισσότερα από κάθε άλλον στην ιστορία- η πορεία του μοιάζει με διαρκή επίθεση στα όρια της στατιστικής.

Σήμερα, μετρώντας ήδη 100 γκολ με τη φανέλα της Μπάγερν, έχοντας κατακτήσει τίτλους, έχοντας σπάσει σχεδόν κάθε ρεκόρ και αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο γερμανικό και όχι μόνο στερέωμα, ο Χάρι Κέιν δεν συγκαταλέγεται απλώς στους κορυφαίους επιθετικούς. Είναι ο παίκτης που μέσα σε δύο μόλις χρόνια κατάφερε να ενσωματωθεί στη βαυαρική παράδοση και να σταθεί δίπλα στους μύθους του συλλόγου. Πλέον, βάζει πλώρη για το Champions League...

