Ανάσα για Ρόσα και ΑΠΟΕΛ – Δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός

Ανακούφιση στον ΑΠΟΕΛ για την κατάσταση του Ντιέγκο Ρόσα, μετά την ανησυχία που προκάλεσε η αποχώρησή του από την προπόνηση της Παρασκευής λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Η αρχική εικόνα προκάλεσε προβληματισμό στο «στρατόπεδο» των γαλαζοκιτρίνων, καθώς ο 22χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές, με τον Ρόσα να αισθάνεται ήδη καλύτερα. Φαίνεται πως έχει αποφύγει κάτι σοβαρό, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας. Πλέον, αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση.