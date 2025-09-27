Bαρυφορτωμένο αλλά με... μέτρο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι κάπως βαρυφορτωμένη η εβδομάδα για την Ομόνοια, αφού μετά τον αυριανό (19:00) αγώνα εκτός έδρας με την Ανόρθωση θα παίξει την Πέμπτη με τη Μάιντς στο ΓΣΠ, στην πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League. Και στη συνέχεια, θα κοντραριστεί εντός ξανά με τον Άρη. Και απαιτείται κάποια διαχείριση του ρόστερ από τον Χένινγκ Μπεργκ που είδε τον Κάρελ Άιτινγκ να ανεβάζει στροφές και να τίθεται στη διάθεσή του. Ο Ολλανδός μέσος έδειξε να είναι πολύτιμο γρανάζι και από τη στιγμή που είναι καλά, τότε μάλλον θα διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα.

Γενικά δεν αναμένεται να αλλάξει συνταγή ο Νορβηγός τεχνικός, με τις αλλαγές να είναι μετρημένες για τη μάχη κόντρα στην «Κυρία». Παρόλο που ο Μαέ είναι καλά, ο Τάνκοβιτς έχει προβάδισμα για την κορυφή και αυτό γιατί την Πέμπτη δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Σουηδός είχε ξεκινήσει βασικός και με την ΑΕΛ.

Ο Μπεργκ κτύπησε το καμπανάκι στους παίκτες του ώστε να μην παρασυρθούν από την αγωνιστική κατάσταση της αντιπάλου τους και να μπουν στον αγωνιστικό χώρο πειθαρχημένοι και προσηλωμένοι στον στόχο. Yπάρχει μία ευφορία στο πράσινο στρατόπεδο και άπαντες ελπίζουν πως θα συνεχιστεί...

Διαβαστε ακομη