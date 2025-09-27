Απολύθηκε από τη Γουέστ Χαμ ο Πότερ

H Γουέστ Χαμ έχει κάνει κάκιστη εκκίνηση στη σεζόν, μετρώντας 4 ήττες και 1 νίκη σε 5 αναμετρήσεις στην Premier League, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Παράλληλα, μετρά ήδη και έναν αποκλεισμό στο Carabao Cup, χάνοντας με 3-2 από τη Γουλβς.

Η εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα είχαν ως συνέπεια την απόλυση του Γκρέιαμ Πότερ από την τεχνική ηγεσία. O 50χρονος είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας τον Γενάρη του 2025, αλλά πρόλαβε να καθίσει στον πάγκο της για μόλις 25 παιχνίδια και αποτελεί πλέον παρελθόν.

Το όνομα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο συζητείται εδώ και αρκετές ημέρες στο Νησί, ενώ στο εκτός έδρας ματς της Δευτέρας με αντίπαλο την Έβερτον τα «σφυριά» θα πάνε με υπηρεσιακό προπονητή. O πρωην τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ την παρούσα στιγμή μοιάζει το φαβορί για να αναλάβει!

«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο προπονητής Γκράχαμ Πότερ αποχώρησε από τον σύλλογο. Τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της περασμένης σεζόν και της έναρξης της σεζόν 2025/26 δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι απαραίτητη μια αλλαγή προκειμένου να βελτιωθεί η θέση της ομάδας στην Πρέμιερ Λιγκ το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσε του συλλόγου.

sportfm.gr