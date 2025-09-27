Ώρα για derby madrileno

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μαδριλένικο ντέρμπι του «Μετροπολιτάνο» δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση της Ατλέτικο με τη Ρεάλ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μάχη ολκής, όμως η φετινή αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσον οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν σήμερα (27/9, 17:15) ένα αμφίρροπο παιχνίδι.

Οι «μερένγκες» έχουν ξεκινήσει τη χρονιά με επτά νίκες σε ισάριθμα ματς (έξι στη La Liga και ένα στο Champions League), μοιάζουν να έχουν προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις του Τσάμπι Αλόνσο, είναι πολύ συμπαγείς αμυντικά, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ δείχνει απελευθερωμένος και διανύει περίοδο δαιμονιώδους φόρμας.

Απέναντι στο «τρένο» της Ρεάλ, θα βρεθεί μία Ατλέτικο που αναζητά ταυτότητα, μετά τις πολλές αλλαγές του καλοκαιριού, έχει πετύχει μόλις δύο νίκες ως τώρα στη χρονιά και έχει μείνει πολύ πίσω στην κατάταξη, στο -9 από την κορυφή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η «βασίλισσα» θα πρόβαλε ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά τα ντέρμπι έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και βεβαίως το «Μετροπολιτάνο» είναι μία εξ ορισμού δύσκολη έδρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή αναμέτρηση είναι η πρώτη μεταξύ των δύο «μεγάλων» της Μαδρίτης μετά τη δραματική ρεβάνς της φάσης των «16» του περσινού Champions League, όπου η Ατλέτικο επικράτησε 1-0, αλλά η Ρεάλ πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, με το πολυσυζητημένο πέναλτι του Αλβαρες, που ακυρώθηκε για διπλό χτύπημα της μπάλας και ανάγκασε την IFAB να τροποποιήσει τον σχετικό κανονισμό, αποσαφηνίζοντας ότι προβλέπεται επανάληψη της εκτέλεσης, σε περίπτωση που η διπλή επαφή είναι καταφανώς ακούσια.

 

