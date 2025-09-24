ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνει αντίδραση ο ΠΑΟΚ υποδεχόμενος τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η League Phase του UEFA Europa League «ανοίγει αυλαία», με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα το απόγευμα της Τετάρτης (24/9, 19:45) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με στόχο την νίκη που θα επαναφέρει την ηρεμία μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Το κλίμα στην «Μικράς Ασίας» δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, έπειτα από τα δύο πιο πρόσφατα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την περασμένη Τετάρτη (17/9) βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο και το Σάββατο (20/9) ακολούθησε η «λευκή» ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, που ήταν και η πρώτη απώλεια βαθμών στη Super League μετά από τρεις συνεχόμενες επιτυχίες. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν δείχνει να ανησυχεί, αλλά κανείς δε θέλει να... τριτώσει το κακό.

 

Ο 56χρονος Ρουμάνος προπονητής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, αφού μοναδική απουσία είναι αυτή του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος υπέστη θλάση και θα επιστρέψει σε περίπου έναν μήνα. Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να πάρουν και μια... ρεβάνς από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που τους είχε αποκλείσει το 2004 για τα προκριματικά του UEFA Champions League με δυο ήττες (0-3 και 0-1). Κόντρα, πάντως, σε άλλους συλλόγους από το Ισραήλ, ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος με πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Τα 26 Πρωταθλήματα και τα 24 Κύπελλα Ισραήλ τα λένε όλα για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Ζάρκο Λάζετιτς μπορεί να αποκλείστηκε στα προκριματικά του UEFA Champions League από την Πάφο (ισοπαλία εκτός 1-1 και ήττα εντός 0-1) αλλά στο Europa League ξεπέρασε τα εμπόδια των Χάμρουν Σπάρτανς (δύο νίκες, 3-1 εντός και 2-1 εκτός) και Ντινάμο Κιέβου (νίκη 3-1 εντός και ήττα 1-0 εκτός). Νωρίτερα, είχε ηττηθεί στο Σούπερ Καπ από τη Χάποελ Μπερ Σεβά με 2-1 όμως η συνέχεια ήταν σαφώς καλύτερη.

 

Η Μακάμπι προπορεύεται στη Ligat ha'Al έχοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, με τέρματα 14-2. Πιο πρόσφατη επιτυχία αυτή του Σαββάτου με 2-1 επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ, παρά το γεγονός πως βρέθηκε με παίκτη λιγότερο στο 66’, λόγω αποβολής του Ρόι Ρεβίβο, και στο σκορ στο αμέσως επόμενο λεπτό. Προβλήματα δεν υπάρχουν για τον 43χρονο Σέρβο προπονητή, καθώς μόνο ο φορ Ίον Νικολαέσκου είναι αμφίβολος, που στηρίζει πολλά στη φόρμα των Ντορ Πέρετζ (7 γκολ, 1 ασίστ) και Άιντο Σαχάρ (5 γκολ, 2 ασίστ).

 

Η ομάδα από το Ισραήλ, θα έχει στην Τούμπα την στήριξη περίπου 250 φίλων της κι ενώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο σχετικά με την αποβολή συλλόγων κι εθνικής ομάδας του Ισραήλ από ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισπάτι, Γεχεζκέλ, Καμαρά, Σλόμο, Ρεβίβο, Πέρετζ, Σισοκό, Σαχάρ, Αντράντε, Ντάβιντα, Μαντμόν.

 

