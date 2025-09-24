Στα πόδια της το... αυτονόητο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετο βλέμμα στην... κορυφή θα μπει στον αγωνιστικό χώρο του «Στέλιος Κυριακίδης» η Πάφος FC για να δώσει τον εξ αναβολής αγώνα με την Ένωση που αφορούσε την πρεμιέρα. Εκεί όπου μετά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής βρίσκονται άλλες τρεις ομάδες και θέλει να βάλει και το δικό της όνομα στον πίνακα. Κακά τα ψέματα, είναι στα δικά της πόδια και με τον κόσμο της να δηλώνει ξανά «παρών», θέλει να κάνει το... αυτονόητο. Ήδη μετράει μία ήττα (από Απόλλωνα) μέσα στην έδρα της και είναι απαγορευτική μία δεύτερη, ειδικά από ομάδα που βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα. Φυσικά αυτό το γεγονός δεν πρέπει να την παρασύρει. Επιβάλλεται να έχει την ίδια σοβαρότητα όπως στις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της γκέλας αν σκέφτεται οτιδήποτε άλλο και δεν είναι προσηλωμένη στον στόχο. Η αποτελεσματικότητα θα είναι το κλειδί μιας και στο τελευταίο παιχνίδι ήταν κάπως επιπόλαια. 

Ο προπονητής των πρωταθλητών, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, θα προβεί σε αλλαγές στην ενδεκάδα αφού ακολουθεί το Σάββατο ακόμη μία υποχρέωση στο πρωτάθλημα (με Ολυμπιακό) και αγωνίστηκε και την περασμένη Κυριακή. Όποιοι και αν παίξουν καλούνται να πιστοποιήσουν την ποιότητά τους και να κάνουν εύκολη τη... ζωή τους από νωρίς. Ο Ισπανός τεχνικός πιθανότατα θα επαναφέρει στην ενδεκάδα τον Κορέια, που με την Ομόνοια Αραδίππου πήρε ανάσες, ενώ ξανά την πόρτα της ενδεκάδας κτυπά ο Κώστας Πηλέας. Σίγουρα όμως δεν μπορείς να κάνεις και τις πιο ασφαλείς προβλέψεις, όταν μάλιστα υπάρχει ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Νταβίντ Λουίζ που ταλαιπωρείται με σφίξιμο στο πόδι. 

ΠΑΦΟΣ FC

