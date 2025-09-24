Aρχίζει η League Phase του Europa League με το βλέμμα στην Πόλη

Μετά την ευρωπαϊκή αποκλειστική εβδομάδα του Champions League, σειρά παίρνει-για τη δική της- η League phase του Europa League, για δεύτερη σεζόν, χωρισμένη σε δύο βραδιές, αύριο Τετάρτη (24/9) και την Πέμπτη (25/9).

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45) και Παναθηναϊκός, που θα επισκεφτεί την Γιουνγκ Μπόις μια ημέρα αργότερα (22:00), μαζί με άλλες 34 ομάδες, ξεκινάνε το ταξίδι που έχει προορισμό την Κωνσταντινούπολη (τελικός 20/6).

Η επιστροφή της Νότιγχαμ και η ιστορία της Μπέτις

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιστρέφει στην Ευρώπη αντιμετωπίζοντας την Μπέτις, η Φενέρμπαχτσε ταξιδεύει –επίσης- για να αναμετρηθεί με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Άστον Βίλα υποδέχεται την Μπολόνια.

Η Μπέτις ξεκινά μια ακόμη ηπειρωτική πορεία, αφού έγραψε ιστορία φτάνοντας σε έναν πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης πέρυσι, ενώ η δύο φορές νικήτρια του Κυπέλλου πρωταθλητριών, Νότιγχαμ Φόρεστ, προετοιμάζεται για τον πρώτο της αγώνα από το 1995/96. Για περισσότερη ...ίντριγκα, η ομάδα των Ανατολικών Μίντλαντς θα καθοδηγηθεί από τον προπονητή που νίκησε το τρόπαιο της περασμένης σεζόν, Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος αντικατέστησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ενδιαφέρον στατιστικό ότι ο Άντονι αντιμετώπισε τη Νότιγχαμ Φόρεστ επτά φορές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κέρδισε έξι από αυτές τις αναμετρήσεις πριν ολοκληρώσει τη καλοκαιρινή του μεταγραφή στην ισπανική ομάδα.

Η μετά-Μουρίνιο εποχή

Η Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει ήδη τη μετά-Μουρίνιο εποχή. Με μεταγραφές υψηλού προφίλ, όπως οι Τζον Ντουράν, Καρέμ Ακτούρκογλου και Έντερσον και τον Ντομένικο Τεντέσκο στον πάγκο της. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ είχε κερδίσει τους προηγούμενους επτά τίτλους Κροατίας πριν... αποκαθηλωθεί από την Ριέκα τη σεζόν 2024/25.

Να σημειωθεί ότι Ντιναμό Ζάγκεμπ φιλοξένησε επίσης τη Φενέρμπαχτσε στον εναρκτήριο αγώνα της στο Europa League το 2018/19 και κέρδισε με 4-1.

Συνάντηση πρωταθλητών

Μία πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης θα συναντήσει μία άλλη, καθώς η Σέλτικ ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα σε μια πρώτη επίσημη αναμέτρηση από τον Νοέμβριο του 1968.

Η δύο φορές φιναλίστ Ρόμα ξεκινά την αγωνιστική της πορεία εναντίον της Νις, την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν σε διοργάνωση της UEFA.

Η ...ρεβάνς

Η Μπράγκα φιλοξενεί τη δύο φορές νικήτρια Φέγενορντ. Μάλιστα ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας, Ρόμπιν φαν Πέρσι αντιμετώπισε την πορτογαλική ομάδα δύο φορές σε αυτή τη διοργάνωση ως παίκτης.

Η Άστον Βίλα και η Μπολόνια πρόκειται να δώσουν...ρεβάνς στο «Villa Park», όπου οι «Χωριάτες» νίκησαν με 2-0 κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας League phase φάσης του Champions League. Οι Άγγλοι βρίσκονται στο Europa League για πρώτη φορά από το 2008/09, αλλά μπορούν να βασιστούν στην εμπειρία του Ουνάι Έμερι, του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Μπολόνια συμμετείχε τελευταία φορά στις αρχές του αιώνα και κέρδισε τη θέση της αυτή τη φορά κερδίζοντας το Κύπελλο Ιταλίας.

Όμως η Μπολόνια δεν έχει νικήσει ποτέ αγγλική ομάδα σε διοργάνωση της UEFA (1 ισοπαλία, 3 ήττες).

Το σερί και η ...απειλή

Η Ρέιντζερς έχει καταφέρει να προχωρήσει στη φάση των νοκ άουτ σε κάθε μία από τις προηγούμενες πέντε συμμετοχές τους σε αυτή τη διοργάνωση, ένα σερί που ο Ράσελ Μάρτιν, με τον καλοκαιρινό διορισμό του, ελπίζει να επεκτείνει στην πρώτη του ευρωπαϊκή σεζόν ως προπονητής. Η βελγική Γκενκ έδειξε ότι έχει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει εκτός έδρας στα προκριματικά - μια νίκη με 5-1 επί της Λεχ Πόζναν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόκρισή της στη League phase- και μένει να αποδειχθεί εάν θα το συνεχίσει και αυτό στο Ibrox

Πάντως η Ρέιντζερς είχε κερδίσει και τους επτά προηγούμενους εντός έδρας αγώνες της με την UEFA εναντίον βελγικών ομάδων πριν ηττηθεί από την Κλαμπ Μπριζ στα playoffs των προκριματικών του Champions League τον Αύγουστο.

Ο...γυρισμός και το ντεμπούτο

Η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της Θέλτα από το 2016/17 ξεκινά στη Στουτγάρδη. Ο ισπανικός σύλλογος έφτασε στα ημιτελικά αυτής της διοργάνωσης σε εκείνη την αγωνιστική περίοδο.

Η Σάλτσμπουργκ φιλοξενεί την δύο φορές νικήτρια Πόρτο, ενώ οι Ολλανδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς κάνουν το ντεμπούτο τους στο Europa League εναντίον της Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB).

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

24/9

19:45 Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς

19:45 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Φενερμπαχτσέ

22:00 Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ

22:00 Μπράγκα - Φέγενορντ

22:00 Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ

22:00 Φράιμπουργκ - Βασιλεία

22:00 Νις - Ρόμα

22:00 Μάλμε - Λουντογκόρετς

25/9

19:45 Λιλ - Μπραν

19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα Βουκ.

22:00 Ρέιντζερς - Γκενκ

22:00 Σάλτσμπουργκ - Πόρτο

22:00 Άστον Βίλα - Μπολόνια

22:00 Φερεντσβάρος - Πλζεν

22:00 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός

22:00 Στουτγκάρδη - Θέλτα

22:00 Ουτρέχτη - Λιόν