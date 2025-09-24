Στο επίκεντρο η διαιτησία: Ραντεβού ΚΟΠ με προέδρους ομάδων!

Με επίκεντρο θέματα που αφορούν για ακόμα μια φόρα τη διαιτησία, αλλά και άλλες πτυχές του πρωταθλήματος.

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοιζίδης, μαζί με τους στενούς του συνεργάτες, θα συναντηθεί με τους προέδρους των ομάδων Α’ Κατηγορίας για να συζητήσουν τις πρώτες εξελίξεις της σεζόν.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων στην ατζέντα είναι και η διαιτησία, για την οποία έχει προσκληθεί να παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο.