Με το μυαλό και τα πόδια - Ο σταρ Μάρκοβιτς δικαιώνει τις προσδοκίες!

Στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε με τους κυανόλευκους, με Πάφο και Ένωση, η συμβολή του στις νίκες ήταν τεράστια.

Γνωρίζαμε ότι ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά κι άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές ήρθαν στην Κύπρο και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. O λόγος για τον Λάζαρ Μάρκοβιτς, τον 31χρονο Σέρβο δεξιό ακραίο επιθετικό του Απόλλωνα που... μεταμορφώνεται και σε οργανωτή.

Στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε με τους κυανόλευκους, με Πάφο και Ένωση, η συμβολή του στις νίκες ήταν τεράστια. Ποδοσφαιριστής με άψογη τεχνική κατάρτιση, που ξέρει πότε θα δώσει πάσα, με εξαιρετικές κάθετες και μεταβιβάσεις, καθώς και διψασμένος για μπάλα! Ο Μάρκοβιτς, τρέχει, μαρκάρει και δείχνει ότι θα αποτελέσει βαρόμετρο για τον φετινό Απόλλωνα.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που δεν παίζει μπάλα μόνο με τα πόδια, αλλά και με το μυαλό! Τέτοιοι ποδοσφαιριστές ανεβάζουν το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου και προσφέρουν μοναδικές στιγμές! Ας απολαύσουμε το ποδόσφαιρο που μας χαρίζει!

Διαβαστε ακομη