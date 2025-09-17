Νέος διχασμός… Ολυμπιακός-Πάφος!

Να σας θυμίσω κάτι που ξεχάσατε σίγουρα. Θυμάστε που πριν ξεκινήσει το Eυρωμπάσκετ στη Λεμεσό, είχαμε τον ορυμαγδό για τον Γρηγόρη Αυξεντίου; Και ποιος δεν είπε την γνώμη του;.. Μόνο ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν μίλησε. Και να τον ρωτούσαν, πάλι δεν θα έλεγε τίποτα… Σοβαρός άνθρωπος.

Και πάνω στο ποιος πρόδωσε ή όχι τον Αυξεντίου, βρεθήκαμε στο παρκέ του κλειστού στη Λεμεσό με δύο εθνικές ομάδες. Ελλάδα και Κύπρος σε στάση προσοχής ύψωναν ανάστημα ακούγοντας έναν και μοναδικό εθνικό ύμνο.

Νέα αναταραχή για το ποΎ στα συρτάρια βρίσκεται κλειδωμένος ο κυπριακός εθνικός ύμνος… Κράτησε λίγες μέρες η αντιπαράθεση. Οι οπαδικές φράξιες έβγαλαν τις ανακοινώσεις τους, πήραν κι έδωσαν αψιμαχίες, αλλά όταν η Ελλάδα πέρασε από τους «8» και βρέθηκε στους «4» με αντίπαλο την Τουρκία, η εθνική ελληνική… ψυχή συσπειρώθηκε αφήνοντας στην μπάντα τις όποιες αντιρρήσεις άντεχαν ακόμα. Ο Αυξεντίου ξεχάστηκε, ο Φειδίας εξαφανίστηκε και ο Γιάννης με τον Σπανούλη κυριάρχησαν παντού.

Η αναμονή του αγώνα με τους Τούρκους ήταν ψυχοφθόρα. Δεν ήταν πολλοί αυτοί που εκδηλώθηκαν με σιγουριά και πάθος. Μια ανησυχία αιωρείτο πάνω από τα καλάθια!

Το αποτέλεσμα δικαίωσε τους επιφυλακτικούς. Η Τουρκία φαινόταν ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Καλύτερη από την Ελλάδα. Το είδαμε και το ζήσαμε στο αναμεταξύ τους παιχνίδι. Οδοστρωτήρας η Εθνική Τουρκίας και ερείπιο η Ελλάδα. Αν πείσμωναν περισσότερο οι Τούρκοι θα μπορούσαν να μας διασύρουν, όχι πως δεν το έκαναν, αλλά το επέβαλαν με τακτ… λόγω Αταμάν, που κράτησε τα προσχήματα.

Έκανε και ο παίκτης τους τις ηλίθιες δηλώσεις, το κλίμα φούντωσε και η Ελλάδα με… εθνικό φρόνημα μέχρι 2 λεπτά πριν το τέλος, παραλίγο να χάσει το παιχνίδι με τη Φινλανδία, διότι από την τουρκοφοβία του περασμένου αγώνα, καταλήξαμε στην ελληνική επιπολαιότητα: άλλο εθνικό κουσούρι κι αυτό.

Σήμερα όμως η ελλαδο-κυπριακή αντιπαράθεση επανέρχεται στα…γράδα της. Η Πάφος πηγαίνει στον Πειραιά για να αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Πειραιώς ο οποίος είναι αδελφοποιημένος με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, τον οποίο οι Παφίτες πέταξαν έξω, τον έβρισαν και φούντωσαν οι αντικυπριακές ιαχές από τους κόκκινους του Πειραιά!

Θυμίζω τι έγινε όταν η Ανόρθωση πήγε στο Καραϊσκάκη και απέκλεισε τον Ολυμπιακό! Εθνικός διχασμός! Ελληνικές σημαίες, εθνικός ύμνος… Βρισιές, Τούρκοι… κ.λπ. κ.λπ.…

Τα ίδια θα γίνουν και απόψε, αν η ομάδα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη ζορίσει τον Ολυμπιακό. Όλη η Κύπρος θα είναι με την Πάφο, εκτός φυσικά από τις χιλιάδες γάβρους οπαδούς του Ολυμπιακού!

Ο Θεός να βάλει το… χέρι του να μην καταπέσουμε στον εθνικό εξευτελισμό λόγω της υφέρπουσας ελλαδο-κυπριακής κόντρας… Και για να εξηγούμαστε, αυτή η καχυποψία δεν ξεκινά από τον αθλητισμό, απλά κορυφώνεται με αυτόν…

Γιώργος Τζίβας