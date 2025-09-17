Αρχαίο πνεύμα αθάνατο και... κυπριακό

Διαβάζεις, ξαναδιαβάζεις…και ξαναδιαβάζεις την ανάρτηση του προέδρου του ΚΟΑ για την Εθνική Ελλάδος και απορείς αν πρόκειται για προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης που το ΑΙ έκανε κάτι λάθος, ή αν όντως πρόκειται για πραγματική δήλωση. Όμως, συνειδητοποιείς ότι το AI δεν θα έκανε τέτοιο λάθος και προσγειώνεσαι στην κυπριακή πραγματικότητα. «Χίλιες φορές να χάναμε από τη Λιθουανία;», είπε ο άνθρωπος που ηγείται της ανώτατης αθλητικής αρχής του τόπου, εννοώντας ότι καλύτερα να μην προκρινόταν η Ελλάδα στους «8» παρά να χάσει από την Τουρκία.

Τόσο είναι το αθλητικό πνεύμα και η αθλητική παιδεία ορισμένων, που όχι μόνο σκέφτονται με αυτό τον τρόπο, αλλά τα δημοσιεύουν κιόλας. Και ευτυχώς, έρχεται να του απαντήσει ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας του κόσμου, ο άνθρωπος που μάζεψε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου ό,τι βραβείο υπάρχει διαθέσιμο, δήλωσε ότι το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος είναι η κορυφαία επιτυχία της καριέρας του. Ο Γιάννης φυσικά δεν ρώτησε τον συνονόματό του Πρόεδρο του ΚΟΑ αν είχε το δικαίωμα να πει κάτι τέτοιο, γιατί κατά τον ίδιο, η «ντροπή» της ήττας από την Τουρκία θα μπορούσε να προληφθεί αν έχανε ο Γιάννης και τα άλλα παιδιά έχαναν προκαταβολικά από τη Λιθουανία. Δεν ξέρω καν αν είχαν -κατά τον Πρόεδρο του ΚΟΑ- το δικαίωμα να νικήσουν τη Φινλανδία στον μικρό τελικό και να πάρουν το χάλκινο μετάλλιο.

Στην ίδια ανάρτηση, που ξεκινά με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, ο άνθρωπος που ηγείται της ανώτατης αθλητικής αρχής του τόπου, ο ίδιος που πριν από 10 μέρες καμάρωνε στο Σπύρος Κυπριανού για την Εθνική Ελλάδας που προκρίθηκε, πέρασε τους μπασκετμπολίστες της από γενεές δεκατέσσερις. Τους έβγαλε όλους λίγο πολύ άχρηστους. Ο ένας ρολίστας, ο άλλος αχθοφόρος του ονόματός του (πόσο πιο προσβλητικός μπορείς να γίνεις;), ο άλλος ανύπαρκτος και ο πιο πέρα μεγάλη απογοήτευση. Αυτά όλα για τους χάλκινους νικητές, που αυτός προτιμούσε να αποκλειστούν στους «8» για να μην χάσουν από την Τουρκία. Και επειδή η υποκρισία δεν έχει όρια, ο ΚΟΑ του οποίου ο Γιάννης Ιωάννου είναι ο Πρόεδρος, εξέδωσε αργότερα και ανακοίνωση που δίνει «συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου», αξίζουν συγχαρητήρια σε τρίτους ρε; Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς που έχασαν από τον εχθρό μέσα στο παρκέ; Αν μάθει κυρ-Γιάννη ο Σπανούλης τι είπες για την ομάδα του, δεν νομίζω να τα πάρει και πολύ καλά τα «συγχαρητήρια» που του έστειλες.

Και επειδή η ανάρτηση αυτή δεν μας έφτανε, είχαμε και συνέχεια. Ο πρόεδρος του ΚΟΑ επανήλθε και με μία ανάρτηση «πικκάρισμα» συνέχισε να λέει τα δικά του για την Εθνική Τουρκίας αυτή τη φορά. Αν έγραφε φυσικά τα ίδια κάποιος Τούρκος αξιωματούχος, στην Κύπρο και Ελλάδα θα σκίζαμε τα ιμάτιά μας.

Κερασάκι στην τούρτα, η προχθεσινή ανάρτηση με αφορμή την επιτυχία του σπουδαίου αθλητή Εμμανουήλ Καραλή. Πέρα από τα τετριμμένα, συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα όπως και με την Εθνική του μπάσκετ, αποφάσισε ο κύριος Ιωάννου να χαρακτηρίσει τον Μανώλο «άτυχο». «Ίσως όμως και ο πιο άτυχος αθλητής στο κόσμο αφού βρίσκει μπροστά του τον εξωγήινο Ντουμπλάντις», έγραψε. Δεν ξέρω αν ο κ. Ιωάννου γνωρίζει την περίπτωση Μανώλο (που θα έπρεπε να είναι πρότυπο για τον αθλητισμό παγκόσμια, ειδικά στην Κύπρο), αλλά ο Μανώλο είναι ένας άνθρωπος που με την πρώτη ευκαιρία πάντα αποθεώνει τον φίλο του Ντουμπλάντις. Μάλιστα, λίγο πριν το παγκόσμιο ρεκόρ, του έκανε αέρα με ένα ανεμιστηράκι για να χαλαρώσει και μετά το εκπληκτικό του άλμα ήταν ο πρώτος που έτρεξε να τον αγκαλιάσει πανηγυρίζοντας. Ο Μανώλο, κ. Ιωάννου, δεν είναι «άτυχος», δεν μπορεί να είναι άτυχος κάποιος που λέει ότι ο Ντουμπλάντις τον βοηθά να ξεπερνά τα δικά του όρια, κάνοντάς τον καλύτερο αθλητή. Δεν μπορεί να είναι άτυχο ένα παιδί που είναι στην κορυφή του κόσμου επειδή συναγωνίζεται με ένα αθλητικό φαινόμενο. Όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έτσι και ο Μανώλο χρειάστηκε να παλέψει σκληρά με τον ρατσισμό. Πάλεψε στη ζωή του και βγήκε νικητής από την κατάθλιψη. Και δεν είναι «άτυχος» κάποιος που όταν είναι υγιής ξεπερνά τον εαυτό του και σπάζει τα δικά του ρεκόρ, προσφέροντας σε όλους εμάς τις επιτυχίες του. Είναι αξιοθαύμαστος.

Οι αναρτήσεις του Γιάννου Ιωάννου δεν θα μας ενδιέφεραν καθόλου αν δεν ήταν πρόεδρος του ΚΟΑ. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο εκτός κάθε πνεύματος αθλητισμού είναι τα όσα γράφει στο Facebook. Είναι όμως ένας ακόμα δείγμα της έλλειψης σωστών κριτηρίων για τους διορισμούς διαφόρων προσώπων σε καίρια πόστα τούτης της Πολιτείας. Ας είμαστε ειλικρινείς, ένας παράγοντας ενός σωματείου (οποιουδήποτε) δεν σημαίνει ότι είναι άνθρωπος του αθλητισμού, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σπουδαίοι παράγοντες. Γιατί… κανένας άνθρωπος που αγωνίστηκε έστω και για λίγο σε οποιοδήποτε άθλημα δεν θα έκανε τέτοιες αναρτήσεις. Γιατί πρώτα και κύρια σέβεται τους αθλητές και τον αθλητισμό. Αλήθεια κ. Ιωάννου, αν η ομάδα σας που τόσο αγαπάτε (και καλά κάνετε) αποκλειστεί στην Ευρώπη κάποτε από μία τουρκική, θα λέτε μεταξύ σας ότι προτιμούσατε να μην πήγαινε πότε στην Ευρώπη; Είναι αυτό λογική, πόσω μάλλον αθλητική λογική;