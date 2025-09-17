Οι δέκα αγώνες που χάνει ο Άρνολντ

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ θα χάσει το λιγότερο 10 παιχνίδια όπως έχει εκτιμήσει το ιατρικό επιτελείο και αυτό είναι κάτι που δίνει έναν πονοκέφαλο στον τεχνικό της Ρεάλ.

Μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς τους αγώνες είναι και εκείνος στο «Άνφιλντ» όπου ο Άγγλος μπακ θα κάνει τα πάντα ώστε να προλάβει και να παίξει ενάντια στην πρώην του ομάδα, τη Λίβερπουλ.

Τα παιχνίδια που χάνει είναι με

Εσπανιόλ

Λεβάντε

Ατλέτικο Μπιλμπάο

Καϊράτ

Βιγιαρεάλ

Χετάφε

Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα

Βαλένθια

Λίβερπουλ

sdna.gr