Συνθήματα κατά Αλαφούζου και Παπαδημητρίου στην Λεωφόρο

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται αυτή την ώρα την Athens Kallithea στην πρεμιέρα του Κυπέλλου, με την προσέλευση του κόσμου να μην είναι υψηλή, κάτι λογικό και λόγω της εργάσιμης ημέρας και ώρας.

Ο κόσμος που βρίσκεται στην Λεωφόρο πάντως ξεσπάει κατά της διοίκησης, με αποδοκιμασίες και υβριστικά συνθήματα κατά τόσο του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, όσο και του τεχνικού διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου.

Όλα αυτά την στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με δύο «γκέλες» κόντρα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά το Πρωτάθλημα και προχώρησε στην απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο.

sdna.gr