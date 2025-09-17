LIVE στις 19:00 το Ομόνοια - ΑΕΚ (Οι 11άδες)

Έχοντας απώλειες στα πρώτα τους δύο παιχνίδια, Ομόνοια και ΑΕΚ συμβιβάζονται μονάχα με τη νίκη στην αναμεταξύ τους αναμέτρηση (19:00), στον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής, το οποίο δεν έγινε λόγω της συμμετοχής των δύο ομάδων στα πλέι οφ των ευρωπαϊκών διοργανώσεν.

Οι πράσινοι που κατεβαίνουν με σημαντικές απουσίες, μετρούν μία νίκη και μία ήττα ενώ οι κιτρινοπράσινοι έχουν πανηγυρίσει ένα τρίποντο ενώ στο άλλο ματς έφεραν ισοπαλία.

Νοουμένου πως ο Άρης είναι απόλυτος και με εννιά βαθμούς, καμία ομάδα δεν θέλει από νωρίς υπό αφόρητη πίεση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μασούρας, Παναγιώτου, Νεοφύτου.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Σουάρεθ, Λέδες, Ρούμπιο, Μιλίσεβιτς, Πέρε Πονς, Αμίν, Εκπολό, Ρομπέρζ, Καμπρέρα, Ναλί.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Σολωμού

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Ροβέρτος Κώστα

AVAR:Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία