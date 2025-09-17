Ψυχρός εκτελεστής Μορόν έκανε δώρο το τρίποντο στον Άρη

Η αύρα του Μανόλο Χιμένεθ φαίνεται να έχει αλλάξει το κλίμα στον Άρη, καθώς οι «κίτρινοι» μετά τη σπουδαία ανατροπή στο περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα με 2-1, πήρε σημαντικό διπλό και στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού με 1-0, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σε μία αναμέτρηση με ελάχιστες ευκαιρίες η οξυδέρκεια του Μορόν έκανε τη διαφορά για τους «κίτρινους». Ο Ισπανός μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού κέρδισε πέναλτι, το οποίο και σαφώς εκτέλεσε ο ίδιος, γράφοντας το τελικό 1-0 υπέρ της ομάδας του στο 90+2’.

Ο Άρης λοιπόν ξεκινάει, έστω και δύσκολα, με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδος, με τον στόχο του να είναι σαφώς η πρώτη τετράδα, που δίνει απευθείας πρόκριση στους «8» του θεσμού.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Γιάννης Πετράκης παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τον Ζίβκοβιτς στην εστία. Στη άμυνα αγωνίστηκαν οι Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης και Νικολάου, ενώ στο κέντρο μπήκαν μαζί οι Λούις και Κουντούρης. Ο Μπελεβώνης είχε ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους, ενώ Ματσάν και Ενκολόλο μπήκαν στα φτερά, με τον Άλεξιτς να αναλαμβάνει τον ρόλο του φορ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε να παρατάξει τον Άρη με σύστημα 4-2-3-1 με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά στην άμυνα μπήκε ο Φρίντρεκ, δεξιά ο Μορουτσάν και κεντρικό δίδυμο οι Ροζ-Φαντιγκά. Στα χαφ τοποθετήθηκαν οι Ράσιτς και Βοριαζίδης, με τον Μορουτσάν να μπαίνει δεξιά, τον Σίστο αριστερά και τον Νιγκ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μιζεουί.

Το ματς:

Η πρώτη τελική στον στόχο στο ματς ήρθε στο 37ο λεπτό με τον Σίστο να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά, με την μπάλα όμως να σβήνει στην αγκαλιά του Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει.

Ελάχιστα πράγματα είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μην δείχνουν καμία διάθεση να γίνουν απειλητικές σε κανένα σημείο του πρώτου 45λέπτου, με το 0-0 να μην ξεκολλάει.

Ο Παναιτωλικός αν και δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός έφτασε μία ανάσα από το να ανοίξει το σκορ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αθανασιάδης έκανε πολύ κακή έξοδο με τον Ενκολόλο να παίρνει την κεφαλιά μπροστά από ουσιαστικά κενή εστία, όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο, χαραμίζοντας μία χρυσή ευκαιρία για να πάρει η ομάδα του κεφάλι στην αναμέτρηση.

Η φάση που εν τέλει έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ο Σίστο έκανε πάσα προς τον άξονα, με την μπάλα μετά από παρέμβαση αμυντικού των γηπεδούχων κατέληξε στα πόδια του Μορόν. Ο Ισπανός ενώ ήταν εντός περιοχής δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Γκαρσία και βρέθηκε στο έδαφος. Ο διαιτητής έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα, όμως ο επόπτης σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ.

Μετά από παρέμβαση του VAR, το πέναλτι κατοχυρώθηκε και ο Μορόν με κρύο αίμα έγραψε το 1-0 στο 90+3’, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Παναιτωλικός(Γ. Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς (69’ Κόγιτς), Κοντούρης (62’ Μπουχαλάκης), Μπελεβώνης (69’ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκολόλο (77’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.

Άρης(Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Μορουτσάν (46’ Μορόν), Βοριαζίδης, Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Σίστο.

