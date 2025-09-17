Ικανοποίηση εις διπλούν

Κακά τα ψέματα, βρισκόταν και αυτός υπό πίεση. Το αρνητικό κλίμα μετά τις ήττες από Άρη και την Ε.Ν. Ύψωνα είχε φέρει τον Κύπριο τεχνικό και τους παίκτες του σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, με τον ίδιο να παραδέχεται χαρακτηριστικά:

«Ήρθαμε με την πλάτη στον τοίχο». Η νίκη επί των πρωταθλητών δεν προσέφερε απλώς βαθμολογική ανάσα, αλλά άλλαξε άρδην την ψυχολογία και ανέβασε την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Το θετικό, πέραν από το τρίποντο, ήταν και η συνολική εικόνα των κυανολεύκων που παρουσιάστηκαν πιο οργανωμένοι και αποτελεσματικοί, κυρίως στον ανασταλτικό τομέα.

Όσον αφορά για τους τιμωρημένους, ο Κύπριος προπονητής πήρε τις αποφάσεις του για τους Βάισμπεκ και Σπόλιαριτς. Ο πρώτος θα εκτίσει την ποινή του απέναντι στην ΕΝΠ, ενώ ο δεύτερος θα απουσιάσει από το ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ.