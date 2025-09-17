ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όργωσε το χωράφι του Αιγάλεω ο Πιερό

ΓΗΠΕΔΟ

Χάρη στο γκολ του Πιερό από το 23ο λεπτό, η ΑΕΚ πέρασε με το «φτωχό» πλην τίμιο 0-1 από τον ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο του «Στ. Μαυροθαλασσίτης» και μπήκε με το... δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στην Ένωση, με τον Τσιμόπουλο να μπλοκάρει την προβολή του Πιερό στο 3'. Μέχρι το γκολ, οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη ευκαιρία στο 7', όταν ο Ουνγιαλίδης σέντραρε από τα αριστερά και η κεφαλιά του Κουϊρουκίδη κατέληξε στο πάνω δίχτυ της εστίας, ενώ στο 12' απείλησε με σουτ και ο Οντουμπάτζο (άουτ).

Η λύση για την ΑΕΚ (0-1) ήλθε στο 23' έπειτα από κοντινό πλασέ του Πιερό σε γύρισμα του Πενράις στα όρια της μικρής περιοχής, μια φάση που ξεκίνησε από όμορφη κάθετη πάσα του Γκρούγιτς με στόχο τον Σκωτσέζο μπακ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τσιλιγγίρης εκτέλεσε με δύναμη ένα φάουλ στον άξονα, όμως ο Μπρινιόλι ήταν έτοιμος.

Ο μεσοεπιθετικός του Αιγάλεω πάτησε περιοχή στο 40', αλλά δεν έβαλε τα κατάλληλα φάλτσα στο σουτ που επιχείρησε από καλή θέση στην περιοχή. Το ημίχρονο έκλεισε με ένα σουτ του Πιερό έξω από τα καρέ του Τσιμόπουλου, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ στο 43'.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Ζίνι έμεινε εκτός συνέχειας λόγω ενοχλήσεων και ο Ελίασον πήρε τη θέση του. Ο Σουηδός winger κατέβασε την μπάλα σε μακρινή μεταβίβαση του Γκρούγιτς και βρήκε τον Πιερό «φάτσα» με το τέρμα, όμως ο Αϊτινός επιθετικός δεν πλάσαρε σωστά και η μπάλα έφυγε παράλληλα με την εστία στο 54'.

Δεν πέρασαν τρία λεπτά (57') και οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν να... πληρώσουν την ευκαιρία του Πιερό, καθώς σε ατομική ενέργεια του Τακεσιάν από τα δεξιά και λάθη της άμυνας, ο Κουϊρουκίδης πλάσαρε «με την μία» και το σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι! Στην εξέλιξη του παιχνιδιού, ο Οντουμπάτζο μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Καλοσκάμη που ήταν σε θέση βολής, όμως ο Τσιμόπουλος έκανε μεγάλη επέμβαση, ενώ ο Πιερό δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή για να «κλειδώσει» το ματς στο 59'.

Στο 60' ο Ζοάο Μάριο αντικατέστησε τον Καλοσκάμη και έκανε το ντεμπούτο του, με τον Κοσίδη να περνά αντί του Οντουμπάτζο, ώστε η ΑΕΚ να έχει τον «μικρό» που απαιτεί ο κανονισμός. Ο Ελίασον δημιούργησε από τα δεξιά και στο 74', όμως και πάλι ο Πιερό δεν νίκησε τον Τσιμόπουλο που μπλόκαρε και κέρδισε το φάουλ του 30χρονου φορ.

Κοντά στο γκολ και ο Ζοάο Μάριο στο 78', όταν βγήκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ του «Σίτι», αλλά άργησε να εκτελέσει, ενώ φάνηκε να δυσκολεύτηκε λόγω του κακού τάπητα. Στο 86' ο Πορτογάλος με το «10» στην πλάτη είχε ακόμα μια καλή ευκαιρία, αλλά ο Κωστόπουλος έβαλε σωτήρια το πόδι.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κατοίκος Κ. (Αθήνας), Τσολακίδης Λ. (Αθήνας) - Παγουρτζής Δ. (Πειραιά), 4ος: Ντάουλας Φ. (Δυτ. Αττικής)

ΑΙΓΑΛΕΩ (Σταύρος Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Κωστόπουλος, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Τάτσης, Καραμπάς (61' Ξενιτίδης), Τακεσιάν (61' Γιαννίκος), Καρρίκι, Ουνγιαλίδης (46' Βάρκας), Τσιλιγγίρης (71' Αθανασακόπουλος), Κουϊρουκίδης (71' Κωστέας).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (60' Κοσίδης), Βίντα, Χρυσόπουλος, Πενράις, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Κοϊτά (60' Πινέδα), Καλοσκάμης (60' Ζοάο Μάριο), Ζίνι (46' λ.τρ. Ελίασον), Πιερό.

sdna.gr 

 

 

 

