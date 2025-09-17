Επεισόδια στο Παρίσι με 19 συλλήψεις οπαδών της Αταλάντα

Οι οπαδοί συνεπλάκησαν στο 1ο διαμέρισμα προκαλώντας ζημιές και την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», συνελήφθησαν 19 Ιταλοί οπαδοί, μερικοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, και τέθηκαν υπό κράτηση.

Ταξίδεψαν στο Παρίσι για τον αγώνα του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Αταλάντα (17/9, 22:00).

sdna.gr