Διεθνής, βασικός, ποιοτικός κι όμως... εκτός ραντάρ στην Κύπρο!

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον 25χρονο Κύπριο μέσο Ιωάννη Κωστή για ακόμη δύο χρόνια, με το προηγούμενο συμβόλαιο να έληγε το καλοκαίρι του 2026.

Η ποιότητα του είναι αναμφισβήτητη, καθώς αποτελεί έναν εκ των βασικών παικτών της ομάδας της Βοιωτίας όλα αυτά τα χρόνια, μετρώντας συνολικά 60 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 30 συμμετοχές, αποτελώντας σταθερά έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του Λεβαδειακού.

Πρόκειται πλέον για έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία, ταχύτητα και καλή επαφή με το γκολ, που έχει εξελιχθεί σημαντικά στην παρουσία του στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που αποχώρησε από τη Νέα Σαλαμίνα το 2020, δεν αγωνίστηκε ξανά σε Κυπριακή ομάδα, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στο Κυπριακό πρωτάθλημα.

Α.Β.