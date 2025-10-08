ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεόφυτος: «Ευκαιρία για να ανεβούμε επίπεδο»

Νεόφυτος: «Ευκαιρία για να ανεβούμε επίπεδο»

Τα όσα δήλωσε ο διεθνής τερματοφύλακας.

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ, ο οποίος θα υπερασπιστεί αύριο τα γκολπόστ της Εθνικής Κύπρου απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην «ΑΕΚ Αρένα» (21:45), εκπροσώπησε τους διεθνείς μας στη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι δυνατή ομάδα η Βοσνία. Τους παίξαμε πρόσφατα, ξέρουμε πόσο καλοί είναι. Ξέρουμε όμως και τις δυνατότητες μας και που μπορούμε να φτάσουμε. Έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί και δουλεύουμε καθημερινά για να βελτιωθούμε. Ο αυριανός αγώνας είναι μια ευκαιρία για να ανεβούμε επίπεδο και να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο κόσμος. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πιστεύω στο μέλλον θα είμαστε ακόμα καλύτεροι».

Για το γεγονός ότι προέρχεται από καλή παρουσία με την Πάφος FC: «Δουλεύω καθημερινά στην ομάδα μου για να είμαι έτοιμος, έτσι και στην Εθνική. Είναι επιλογή του προπονητή ποιος θα αγωνιστεί, εγώ είμαι πάντα έτοιμος και όλοι οι διεθνείς αυτό πρέπει να κάνουμε».

Διαβαστε ακομη