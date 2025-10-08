Αυτοί είχαν... εμπλοκή στα οκτώ γκολ!

Οκτώ τέρματα μετράει η ΑΕΛ στις έξι πρώτες αγωνιστικές, έχοντας σκοράρει στα τρία από τα έξι παιχνίδια, εξασφαλίζοντας δύο νίκες και μία ισοπαλία. Εμπλοκή σε αυτά τα οκτώ γκολ είχαν εννέα ποδοσφαιριστές. Πιο επιδραστικός στο σκοράρισμα κρίνεται ο Φεριέρ ο οποίος είχε εμπλοκή στα μισά τέρματα. Σκόραρε τα δυο γκολ στη νίκη της πρεμιέρας επί του Ολυμπιακού (2-0), ενώ πέτυχε ακόμη ένα στο παιχνίδι με την Ανόρθωση (4-1). Στο παιχνίδι με την «Κυρία» πιστώθηκε και μία ασίστ στο τέρμα με το οποίο ο Φραντζής είχε ανοίξει το σκορ.

Σημειώνεται ότι η φάση αυτή είχε ξεκινήσει από εκτέλεση κόρνερ του Κονσεϊσάο, ο οποίος στο συγκεκριμένο ματς είχε σημειώσει και ένα τέρμα. Ο Πορτογάλος μετράει και μία ασίστ από το ματς της πρεμιέρας. Την άλλη ασίστ στον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής είχε δώσει ο Κέλερ. Στο 2-2 με τον Εθνικό, στο πρώτο γκολ ο Μιλοσάβλιεβιτς έδωσε προς τον Σινγκ που με μακρινό σουτ μείωσε, ενώ αργότερα, έπειτα από κόρνερ του Γκλάβτσιτς, ο Νατέλ με δυνατό σουτ ισοφάρισε.

Ο Γκλάβτσιτς είχε άλλη μία ασίστ με την Ανόρθωση, σεντράροντας προς τον Κονσεϊσάο για να γίνει το 2-0. Απέναντι στην ομάδα της Αμμοχώστου σκόραρε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν ο Μακρής, ενώ ο Σινγκ ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Φεριέρ για να γράψει το τελικό αποτέλεσμα. Αξιοσημείωτο ότι όλα τα γκολ της ΑΕΛ έχουν επιτευχθεί στο στάδιο «Αλφαμέγα».