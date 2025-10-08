ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρνήθηκε να δώσει το γήπεδό της για προπόνηση στη Χάποελ Ιερουσαλήμ η Μπαρτσελόνα

Στο κενό έπεσε το αίτημα των Ισραηλινών να χρησιμοποιήσουν το «Palau Blaugrana» ενόψει της αναμέτρησής τους με τη Μανρέσα.

Αρνήθηκε τη φιλοξενία της Χάποελ Ιερουσαλήμ για προπόνηση η Μπαρτσελόνα.

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Μανρέσα για το EuroCup (όπου θεωρείται δεδομένο πώς θα υπάρξουν διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις), οι Ισραηλινοί διαμένουν στη Βαρκελώνη.

Το αίτημά τους ωστόσο να χρησιμοποιήσουν το «Palau Blaugrana» για να γυμναστούν το πρωί της Τετάρτης πριν τον αγώνα δεν έγινε δεκτό από τον σύλλογο της Καταλονίας.

 

Διαβαστε ακομη