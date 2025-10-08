ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλλάζει… χώρα για να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό η Παρτίζαν

Αλλάζει… χώρα για να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό η Παρτίζαν

Σε αλλαγή έδρας και… χώρας για τρεις αναμετρήσεις στο πλαίσιο της Euroleague, θα προχωρήσει η Παρτίζαν τον Ιανουάριο.

Σε άλλη έδρα και χώρα θα διεξαχθεί το Παρτίζαν-Ολυμπιακός. Όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος από τη Σερβία, θα υποδεχτεί για την 22η αγωνιστική της Euroleague τους «ερυθρόλευκους» στη Βιέννη.

Ο λόγος είναι πως το Βελιγράδι θα φιλοξενήσει τον Ιανουάριο του 2026 το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο, με αποτέλεσμα η Παρτίζαν να αναζητά άλλη έδρα για τρία ματς.

Μεταξύ άλλων έχει εξεταστεί τόσο το Μόναχο, όσο και μία ακόμη πόλη που παραμένει άγνωστο προς το παρών.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε τρία παιχνίδια μακριά από την αρένα μας. Κοιτάζουμε προς τις μεγάλες μπασκετικές πόλεις, όπου έχουμε αρκετούς φιλάθλους μας εκεί. Σκεφτόμαστε τη Βιέννη, το Μόναχο και μία άλλη πόλη, την οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω επειδή δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι μπορούμε να αγωνιστούμε εκεί.Η σκέψη μας είναι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό στη Βιέννη, όπου υπάρχει μεγάλη σερβική διασπορά που ζει εκεί. Οι Αρχές της πόλης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να μας βοηθήσουν. Θα συζητήσω μαζί τους στο τέλος του μήνα. Σε ένα μήνα θα ξέρουμε πού θα δώσουμε αυτά τα παιχνίδια», ανέφερε ο Όστογια Μιχάιλοβιτς, πρόεδρος της ομάδας.

 

Διαβαστε ακομη