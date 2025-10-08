ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιλικό στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για Ανόρθωση και Σπάρτακο Κιτίου

Για να μείνει σε φόρμα η «Κυρία» ενόψει της επανέναρξης

Η Ανόρθωση θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον Σπάρτακο Κιτίου την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στο πλαίσιο της διακοπής των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν να αναμετρηθούν ώστε να διατηρήσουν αγωνιστικό ρυθμό και ετοιμότητα ενόψει της επανέναρξης. Το φιλικό θα αποτελέσει ευκαιρία για δοκιμές, ρυθμό και πιθανές συμμετοχές ποδοσφαιριστών που δεν έχουν πάρει πολλά λεπτά μέχρι στιγμής.

 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

