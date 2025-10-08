ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπάρμπαρεζ: «Ήδη έχουμε στο μυαλό μας ό,τι χρειάζεται για την Κύπρο»

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Ο προπονητης της Εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης Σεργκέι Μπάρμπαρεζ έχει σχεδιάσει όλα όσα χρειάζοναι για τον αυριανό αγώνα με την Εθνική Κύπρου στο «AEK Αρένα» (21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ. 

Τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:  «Η προπόνηση ήταν εξαιρετική, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο που δούλεψαν οι ποδοσφαιριστές. Η πιο σημαντική ημέρα της προπόνησης είναι η Τετάρτη γιατί είναι η πρώτη μέρα που όλοι είναι μαζί, οπότε επικεντρωνόμαστε σε αυτήν την ημέρα, προσπαθώντας να εφαρμόσουμε κάποιες ιδέες και να δουλέψουμε πάνω σε τακτικές λεπτομέρειες μέσα από σύντομες, έντονες συνεδρίες. Δουλεύουμε πάνω στη διαμόρφωση της ομάδας που θα αγωνιστεί. Είμαστε ικανοποιημένοι με όσα είδαμε σήμερα, μερικά τακτικά ζητήματα. Νομίζω πως ήδη έχουμε στο μυαλό μας ό,τι χρειάζεται για την Κύπρο»

 

 

