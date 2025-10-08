ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο πρόβλημα για Ολυμπιακό: Εκτός προπόνησης και ο Χολ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέο πρόβλημα για Ολυμπιακό: Εκτός προπόνησης και ο Χολ!

Ο Εβάν Φουρνιέ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και δεν αναμένεται να προλάβει το ματς με την Dubai BC, ενώ ούτε ο Ντόντα Χολ συμμετείχε στην προπόνηση.

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό ενόψει του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής με αντίπαλο την Dubai BC στο ΣΕΦ.

Ο Ντόντα Χολ δεν έλαβε μέρος στη σημερινή προπόνηση καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Κάπως έτσι, ο Αμερικανός σέντερ δεν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα, παραμένοντας κλινήρης, ενώ απομένει ακόμη μία προπόνηση πριν το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Χολ είναι αμφίβολος λοιπόν, ενώ ακόμη και να προλάβει να αγωνιστεί, ενδέχεται να είναι καταβεβλημένος και με λιγότερες δυνάμεις στο ματς εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Όσον αφορά τον Εβάν Φουρνιέ, το πρόβλημα στον αστράγαλο παραμένει με αποτέλεσμα να συνεχίσει και σήμερα το ατομικό του πρόγραμμα. Ο Γάλλος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα απουσιάσει από το ματς με την Dubai BC και κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι αιωνίων την ερχόμενη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν επίσης και οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς που παραμένουν στα πιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έντονο ενδιαφέρον από MLS για τον Ριτσάρλισον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεμέδο… και ακόμα ένα βήμα προς το όνειρο για το Πράσινο Ακρωτήρι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σούνιτς για την Κύπρο: «Ήταν ισάξιοι με τους αντιπάλους τους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νεόφυτος: «Ευκαιρία για να ανεβούμε επίπεδο»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μάντζιος: «Καλή εμφάνιση και νίκη» - Τι είπε για τον Νεόφυτο Μιχαήλ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μπάρμπαρεζ: «Ήδη έχουμε στο μυαλό μας ό,τι χρειάζεται για την Κύπρο»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νέο πρόβλημα για Ολυμπιακό: Εκτός προπόνησης και ο Χολ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτοί είχαν... εμπλοκή στα οκτώ γκολ!

ΑΕΛ

|

Category image

Κομάν: «Προτιμώ να πάει ένας νέος παίκτης στο Παγκόσμιο παρά εγώ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να σπάσει την κατάρα ο Παναθηναϊκός: Μετρά επτά σερί ήττες στην έδρα της Μπασκόνια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αλλάζει… χώρα για να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό η Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: Όταν η προπόνηση γίνεται… προσωπική υπόθεση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας ο Χάουσεν λόγω ενοχλήσεων, στη θέση του ο Λαπόρτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλικό στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για Ανόρθωση και Σπάρτακο Κιτίου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αρνήθηκε να δώσει το γήπεδό της για προπόνηση στη Χάποελ Ιερουσαλήμ η Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη