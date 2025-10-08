Νέο πρόβλημα για Ολυμπιακό: Εκτός προπόνησης και ο Χολ!

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό ενόψει του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής με αντίπαλο την Dubai BC στο ΣΕΦ.

Ο Ντόντα Χολ δεν έλαβε μέρος στη σημερινή προπόνηση καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Κάπως έτσι, ο Αμερικανός σέντερ δεν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα, παραμένοντας κλινήρης, ενώ απομένει ακόμη μία προπόνηση πριν το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Χολ είναι αμφίβολος λοιπόν, ενώ ακόμη και να προλάβει να αγωνιστεί, ενδέχεται να είναι καταβεβλημένος και με λιγότερες δυνάμεις στο ματς εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Όσον αφορά τον Εβάν Φουρνιέ, το πρόβλημα στον αστράγαλο παραμένει με αποτέλεσμα να συνεχίσει και σήμερα το ατομικό του πρόγραμμα. Ο Γάλλος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα απουσιάσει από το ματς με την Dubai BC και κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι αιωνίων την ερχόμενη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν επίσης και οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς που παραμένουν στα πιτς.

Πηγή: sport-fm.gr