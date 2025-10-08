ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για να σπάσει την κατάρα ο Παναθηναϊκός: Μετρά επτά σερί ήττες στην έδρα της Μπασκόνια!

Για να σπάσει την κατάρα ο Παναθηναϊκός: Μετρά επτά σερί ήττες στην έδρα της Μπασκόνια!

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στη Βιτόρια, θέλοντας να σπάσει το αρνητικό σερί επτά ηττών που μετρά στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα».

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (09/10, 21:30, Novasports 4, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Για να καταφέρει να επικρατήσει, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να σπάσει μία πολύ αρνητική παράδοση. Οι Βάσκοι, παρόλο που υστερούν στα συνολικά αποτελέσματα κόντρα στο «τριφύλλι», μετρούν επτά σερί νίκες εντός έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που επικράτησε για τελευταία φορά στη Βιτόρια τη σεζόν 2016-17.

Η τελευταία φορά που ο «επτάστερος» νίκησε την Μπασκόνια στη Βιτόρια ήταν τη σεζόν 2016-17, όταν είχε επικρατήσει με σκορ 72-63. Για να καταλάβει κανείς για πόσο διαφορετική εποχή μιλάμε, κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν τότε ο Κρις Σίνγκλετον με 18 πόντους, ενώ οι Μάικ Τζέιμς και Τζέιμς Γκιστ μέτρησαν 11 πόντους και ο Νικ Καλάθης είχε 8 πόντους και ισάριθμες ασίστ.

Η Μπασκόνια, από την πλευρά της, είχε τότε ένα πολύ καλύτερο ρόστερ σε σχέση με το τωρινό. Στην ομάδα της Χώρας των Βάσκων έπαιζαν τότε μεταξύ άλλων ο Σέιν Λάρκιν, ο Τόκο Σενγκέλια, ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν και ο Νίκο Λαπροβίτολα.

Αναλυτικά τα τελευταία οκτώ αποτελέσματα στη Βιτόρια:

2016-17 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 63-72

2017-18 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 85-84

2018/19 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 86-77

2020/21 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 93-72

2021/22 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 81-79

2022/2023 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 95-90

2023/2024 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 75-73

2024/2025 Καν. Περίοδος Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 91-77

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Διαβαστε ακομη