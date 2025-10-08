Κομάν: «Προτιμώ να πάει ένας νέος παίκτης στο Παγκόσμιο παρά εγώ»

Άκρως ειλικρινής και αποκαλυπτικός ήταν ο Κίνγκσλεϊ Κομάν σε δηλώσεις του σχετικά με το αν θα ήθελε να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο ποδοσφαιριστής της Γαλλίας τόνισε πως θα προτιμούσε να πάρει την θέση του ένας νέος παίκτης αν ο ίδιος δεν μπορούσε να προσφέρει τα μέγιστα στην χώρα του.

«Θα προτιμούσα να μην πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να δώσω την ευκαιρία σε έναν νέο παίκτη, αν είναι να πάω και να μη προσφέρω τίποτα.

Έχω εγωισμό και θέλω να με σέβονται, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα».

Πηγή: sdna.gr