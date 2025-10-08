ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός εθνικής Ισπανίας ο Χάουσεν λόγω ενοχλήσεων, στη θέση του ο Λαπόρτ

Ο Ντιν Χάουσεν δεν θα ενισχύσει την εθνική Ισπανίας στα επικείμενα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ, καθώς η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αποκλείστηκε από την αποστολή, λόγω μυϊκών ενοχλήσεων. Ο 20χρονος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε κανονικά στην πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης, τη Δευτέρα 6/10, αλλά δεν συμμετείχε στη χθεσινή (7/10) προπόνηση, καθώς ανέφερε ότι αισθάνεται συμπτώματα μυϊκής κόπωσης. Σήμερα υποβλήθηκε σε εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την ύπαρξη προβλήματος, με συνέπεια να τεθεί εκτός ομάδας. Στη θέση του, ο Λουίς ντε λα Φουέντε κάλεσε τον έμπειρο σέντερ μπακ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Εϊμερίκ Λαπόρτ.

Η Ισπανία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα τις υποχρεώσεις της σον 5ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με δύο επιβλητικές εκτός έδρας νίκες, επί της Βουλγαρίας (3-0) και της Τουρκίας (6-0). Το Σάββατο (11/10) θα υποδεχθεί στο Ελτσε τη Γεωργία και την ερχόμενη Τρίτη (14/10) στο Βαγιαδολίδ τη Βουλγαρία, επιζητώντας ακόμη δύο νίκες που ουσιαστικά θα «σφραγίσουν» την πρόκρισή της στο Μουντιάλ 2026.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

