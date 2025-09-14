ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αλμέιδα είναι εδώ, συμφωνία με ΑΠΟΕΛ όμως δεν υπάρχει ακόμη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αλμέιδα είναι εδώ, συμφωνία με ΑΠΟΕΛ όμως δεν υπάρχει ακόμη

Επέστρεψε στην Κύπρο ο Φερνάντο Αλμέιδα, ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των Βραζιλιάνων επενδυτών και του ΑΠΟΕΛ και μάλιστα βρίσκεται στο «Τάσος Μάρκου» για τον αγώνα με την Ένωση.

Σημειώνουμε πάντως πως ακόμη επίσημη ενημέρωση δεν έχει προκύψει σχετικά με το κλείσιμο της συμφωνίας με τους επενδυτές.

«Αν υπήρχε ουσιαστική εξέλιξη, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπήρχε ενημέρωση. Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα να μπορεί να λειτουργεί σωστά και να έχει υγεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η συμφωνία είναι αυτό που επιδιώκει. Η F8 SPORTS και το επενδυτικό γκρουπ που συζητούν για να μπει σε αυτή τη συμφωνία θέλουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή η ομάδα να προχωρεί. Είναι μία διαδικασία που συνεχίζεται, σαφώς και αν υπάρξει κατάληξη θα ενημερώσουμε» ανάφερε σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη του αγώνα ο εκπρόσωπος Τύπου, Νεκτάριος Πετεβίνος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη