Ο Αλμέιδα είναι εδώ, συμφωνία με ΑΠΟΕΛ όμως δεν υπάρχει ακόμη

Επέστρεψε στην Κύπρο ο Φερνάντο Αλμέιδα, ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των Βραζιλιάνων επενδυτών και του ΑΠΟΕΛ και μάλιστα βρίσκεται στο «Τάσος Μάρκου» για τον αγώνα με την Ένωση.

Σημειώνουμε πάντως πως ακόμη επίσημη ενημέρωση δεν έχει προκύψει σχετικά με το κλείσιμο της συμφωνίας με τους επενδυτές.

«Αν υπήρχε ουσιαστική εξέλιξη, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπήρχε ενημέρωση. Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα να μπορεί να λειτουργεί σωστά και να έχει υγεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η συμφωνία είναι αυτό που επιδιώκει. Η F8 SPORTS και το επενδυτικό γκρουπ που συζητούν για να μπει σε αυτή τη συμφωνία θέλουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή η ομάδα να προχωρεί. Είναι μία διαδικασία που συνεχίζεται, σαφώς και αν υπάρξει κατάληξη θα ενημερώσουμε» ανάφερε σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη του αγώνα ο εκπρόσωπος Τύπου, Νεκτάριος Πετεβίνος.