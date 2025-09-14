ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφή με «σφραγίδα» Κετσπάγια

Ο Κετσπάγια κατάφερε από το πρώτο του ματς να εμφυσήσει πνεύμα μαχητή, ζητώντας συνεχώς περισσότερη ένταση και πάθος.

Η Ανόρθωση του σήμερα έχει σαφώς περιορισμένο ταβάνι, όμως με την είσοδο των νεοφερμένων και τη σωστή δουλειά, μπορεί να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτός είναι και ο σκόπος του Γεωργιανού τεχνικού, και αυτό έδειξε και το συγκρότημα του στο χθεσινό ντέρμπι με την ΑΕΚ. 

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι ίσως η ομάδα του να μην άξιζε τον βαθμό, με τα στατιστικά να τον επιβεβαιώνουν. Μόλις πέντε τελικές συνολικά με μία στον στόχο, που έγινε γκολ, έναντι 15 της ΑΕΚ που είχε σαφώς καλύτερη εικόνα.

Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, νοότροπια, πάθος, τακτική και ψυχολογία.

Στοιχεία που είδαμε μετά από καιρό στους παίκτες της «Κυρίας».

 

A.B.

