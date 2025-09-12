Οι... full time εργάτες της Ομόνοιας εώς τώρα!

Η Ομόνοια έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τη μέχρι τώρα συμμετοχή των ποδοσφαιριστών της στη φετινή σεζόν, και τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι έχουν τραβήξει το… κουπί.

Επτά ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί και στα επτά επίσημα παιχνίδια της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτοί είναι οι: Φαμπιάνο, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Εβάντρο, Κούσουλος, Λοΐζου και Σεμέδο.

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως οι τρεις πρώτοι (Φαμπιάνο, Παναγιώτου και Κουλιμπαλί) έχουν αγωνιστεί και στα 630 λεπτά των αναμετρήσεων, χωρίς να αντικατασταθούν ούτε δευτερόλεπτο!