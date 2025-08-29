Πανηγύρια στον Ύψωνα και... γιουχαΐσματα από την άλλη για τον Απόλλωνα

Θύμα της Freedom24 Krasava ENY Ύψωνα έπεσε ο Απόλλωνας, με την νεοφώτιση ομάδα να κερδίσει με 3-0 και να πετυχαίνει την πρώτη της ιστορική νίκη στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα οι Απολλωνίστες αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους με σφυρίγματα και γιουχαΐσματα.

Οι ποδοσφαιριστές στήθηκαν μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ζητήσουν συγνώμη, για τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα (σ.σ. είχε προηγηθεί στην πρεμιέρα η ήττα από τον Άρη.

Tην ίδια ώρα υπήρξαν πανηγύρια από την πλευρά της ομάδας του Ύψωνα, που πήρε ιστορική νίκη, την πρώτη της στην Α’ κατηγορία.